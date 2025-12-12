Moody’s conferma il rating di Snam a Baa2 e migliora l’outlook a positivo

Snam

(Teleborsa) -ha confermato oggi il rating a lungo termine di, pari a, rivedendo l'outlook ada stabile.La decisione riflette l’aspettativa dipiù solide rispetto a quanto precedentemente anticipato da Moody’s, unita alla revisione delle soglie minime per un rating Baa1 a seguito della recente risoluzione dell’accordo per l’acquisizione del 24,99% die del moderato miglioramento del profilo di business. Pertanto, le metriche di credito di Snam potrebbero essere coerenti con un rating più elevato rispetto al posizionamento attuale., CFO di Snam, ha commentato: "Dopo l’upgrade di S&P ad "A-" avvenuto all’inizio di quest’anno, l’outlook positivo di Moody’s conferma ulteriormente l’eccellente profilo di credito e la solidità finanziaria di Snam, associata ad una traiettoria di crescita. Questo riconoscimento evidenzia la nostra leadership nelle infrastrutture energetiche, il nostro ruolo strategico nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti supportando al contempo il percorso di integrazione energetica, sostenuto da flussi di cassa stabili e prevedibili derivanti dalle attività regolate".