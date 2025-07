Snam, Scornajenchi: presto per aggiornare guidance, revisione profonda delle partecipazioni

Snam

(Teleborsa) - "Abbiamo un ambiente dove dobbiamo fronteggiare come nazione dei costi dell'energia più alti e crescenti preoccupazioni per l'approvvigionamento dell'energia. È stato così dall'invasione dell'Ucraina ed è qualcosa che è continuato con blackout che ci sono stati di recente, quindi ci sono preoccupazioni sulla stabilità del sistema elettrico e sulle prospettive del settore.a questi problemi". Lo ha affermato l'AD di, nella conference call sui risultati del primo semestre 2025 , aggiungendo che "il mercato è stato definito anni fa con priorità diverse che devono essere aggiornate. Noi non vogliamo giocare un ruolo passivo, maa trovare le giuste soluzioni"."La società a gennaio ha presentato un piano, non io perché non c'ero, e sono concentrato ora sul garantire una continuità e il raggiungimento dei risultati - ha detto il manager -, ma Snam rimarrà sempre un pilastro chiave del sistema energetico europeo. Inoltre, la disciplina finanziaria rimane un elemento chiave della strategia, con una solida struttura".Tra le altre cose, "stiamo conducendo unaper per massimizzare il valore", ha sottolineato.Quando gli è stato chiesto di una potenziale aggiornamento della guidance, ha detto: "Stiamo parlando di risultati molto positivi e siamo ottimisti sul raggiungimento della guidance e nell'andare anche oltre. Ma ho appena assunto il ruolo e sto conducendo una revisione totale dei possibili upside e rischi. I. Ne discuteremo a novembre quando commenteremo i risultati dei nove mesi".Sulla cattura e sequestro del carbonio (), "da un punto di vista tecnico avanziamo a Ravenna con una buona partnership con, e questa tecnologia sarà parte del nostro futuro industriale. Sappiamo che ci servirà una certa quantità di gas per garantire il supporto al sistema energetico e industrie. Dobbiamo integrare il gas nel mix e una certa quantità di CO2 deve essere emessa., e per questo vogliamo esplorare CCS"."Consideriamo la nostra solidità finanziaria e la conferma dei rating una parte importante della strategia, manterremo il debito sotto grande controllo, pagando il meno possibile per future emissioni - ha detto Scornajenchi - E vogliamo esplorare tutte le possibilità per capire se tutte lache abbiamo sono essenziali e quindi capire se possono".