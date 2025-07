Via libera al ddl "Capitale". Meloni: "Restituiamo a Roma il valore che merita"

(Teleborsa) - ", è la città Eterna, è la capitale del cristianesimo, è la capitale del Mediterraneo, ma è anche il Comune più popoloso e più esteso della nazione". Così la Presidente del Consiglionell'annunciare il decreto diche assegna un ruolo speciale aRoma - ha sottolineato Meloni - "custodisce la maggioreal mondo,, gli organi costituzionali, numerose, e rappresentanze diplomatiche. Eppure, a fronte di tutto questo, del ruolo che Roma ha, delle funzioni che svolge, del peso che sostiene per adempiere a quel ruolo, a quelle funzioni, è governata di fatto con gli stessi poteri di un comune da poche migliaia di abitanti".La premier ha definito anche ", che godono di status particolari e sono delegate a esercitare poteri specifici" ed ha ricordato che il governo ha voluto affrontare un tema "di cui si discute da svariatidecenni, ma che nessuno prima aveva avuto il coraggio, la determinazione di affrontare concretamente".Ilha approvato oggi una, che inserisce, che le attribuiscesu materie che toccano la vita quotidiana dei romani, come l'urbanistica, il trasporto pubblico locale, il commercio, il turismo, la valorizzazione dei beni culturali, dei beni ambientali. La riforma prevede che anche che con una successiva legge sia stabilito ilche dovranno avere inell'assetto futuro della città."Roma è la capitale della Repubblica, e come talenelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; governo del territorio; commercio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale", si legge nell’, in cui si afferma che la legge "approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sentiti il Consiglio della Regione Lazio e l’Assemblea elettiva di Roma Capitale, disciplina l’ordinamento di Roma Capitale e prevedefissandone i principi". Il ddl attribuisce a Roma Capitale unanel rispetto dell’articolo 119."Grazie a questa riforma ha concluso la Premier - potremo finalmente restituire a Roma il valore che merita e che la storia le riconosce", ha aggiunto Meloni, concludendo "tutte le nazioni degne di questo nome si rendono conto di quanto siano importanti la credibilità, il prestigio, l'autorevolezza della propria Capitale. E noi non vogliamo più essere da meno perché".