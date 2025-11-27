Dotstay, CdA delibera aumento di capitale fino a 300.000 euro

Dotstay

(Teleborsa) -, società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha dato parziale esecuzione alla delega conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 31 ottobre 2022, deliberando di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, apagamento e in via scindibile, entro il 31 dicembre 2025 per un importo di massimi Euro 300.000,00 comprensivi di sovraprezzo, da liberarsi in denaro, mediante emissione di 166.666 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e fungibili e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.Le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, si legge nella nota, saranno offerte in sottoscrizione ad investitori professionali in conformità con la disciplina vigente al prezzo di emissione di Euro 1,80 per azione, di cui Euro 0,02 da imputare a capitale ed Euro 1,78 titolo di sovrapprezzo.L’Aumento di Capitale si pone in continuità con i precedenti aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Società rispettivamente in data 20 novembre 2024 e in data 26 giugno 2025, e mira a consentire l’ingresso nel capitale della Società a soggetti terzi interessati a sostenerne il relativo piano di rafforzamento patrimoniale e di sviluppo, e che, per ragioni contingenti, non abbiano avuto modo di partecipare al citato aumento di capitale.