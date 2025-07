Dazi, Zani (Tendercapital): "serve un’Europa più competitiva per affrontare la sfida"

(Teleborsa) - "L’introduzione di nuoveda parte deglie l’incertezza sull’attuazione dell’accordo quadro suidestano una certa preoccupazione per l'impatto di tali misure sulle imprese italiane ed europee. Il rallentamento già visibile nel secondo trimestre è un primo segnale degli effetti potenzialmente negativi che queste politiche possono generare su un sistema produttivo fortemente orientato all’internazionalizzazione". Lo ha dichiarato, Presidente di, in merito all’accordo tra Stati Uniti e Unione Europea sui nuovi dazi che entreranno in vigore dal primo agosto."Questa fase critica deve diventare l’occasione per ripensare il posizionamento strategico dell’Europa nel commercio globale – ha aggiunto –. Serve unada parte delle istituzioni comunitarie, che punti a rafforzare la, aprire nuovi canali commerciali con mercati ad alto potenziale e garantire condizioni eque agli operatori. È essenziale agire con decisione per favorire una maggiore flessibilità negli investimenti in settori strategici come intelligenza artificiale, energia e transizione tecnologica"."L'obiettivo è tutelare il, contrastando ogni forma di. L’UE non può permettersi vincoli rigidi che limitino la capacità di adattamento delle imprese. Occorre un quadro normativo che premi innovazione, sostenibilità e qualità, mettendo le imprese europee nella condizione di competere ad armi pari su scala globale e trasformare le sfide odierne in opportunità concrete di crescita e leadership", ha sottolineato Zani."Tendercapital guarda conall’evoluzione dei mercati, pur mantenendo un’attenzione costante ai fattori di rischio legati a contesto così dinamico e in rapida evoluzione, consapevole che la resilienza del sistema economico dipenderà dalla capacità collettiva di rispondere in modo coordinato e strategico", ha concluso.