ENAV, traffico record nel 1° semestre e previsioni 2025 riviste al rialzo

ENAV

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con una, in aumento rispettivamentein termini di unità di servizio rispetto al primo semestre 2024, in aumento di oltre 1 punto percentuale sulle previsioni delineate nel piano industriale 2025-2029 e"Stiamo gestendo con launa crescita dei voli sull’Italia che continua a rivelarsi intensa e superiore rispetto alle previsioni delineate nel Piano Industriale. In un contesto di, la performance di puntualità, certificate dagli organismi europei, confermano che ENAV è oggi il service provider più efficiente tra i principali operatori continentali", commenta l’Amministratore Delegato, proseguendo "grazie ai livelli di qualità del servizio che stiamo garantendo, riteniamo di poter ottenere, a fine anno, il riconoscimento delda parte della Commissione europea e che, in ottica conservativa, non era stato inserito nei target di Piano Industriale".si sono attestati a 526 milioni di euro,rispetto al primo semestre 2024. I, pari a 446,7 milioni di euro (-3,2% rispetto al primo semestre 2024) scontano invece una componente di balance negativo per 96,9 milioni di euro, in virtù dei consueti impatti sul primo anno del nuovo ciclo regolatorio 2025-2029.si attesta a 68,8 milioni di euro, in diminuzione del 31,1% rispetto al primo semestre 2024 per il medesimo impatto.(-69,6% rispetto al primo semestre 2024) per le suddette motivazioni.I risultati economici del primo semestre 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024 - spiega ENAV - risultano impattati dall’inizio del nuovo periodo regolatorio 2025–2029 e dall’ingresso nel meccanismo di performance dei servizi della ex terza fascia di tariffazione di terminale (decolli e atterraggi su aeroporti a basso traffico). Fino al 2024, infatti, i servizi su questa fascia di aeroporti erano regolati da uno schema nazionale basato su una logica di cost recovery che consentiva di iscrivere nel periodo un ricavo (balance) a copertura degli effetti stagionali sui risultati economici. Con il nuovo regime regolatorio, questo meccanismo non è più applicabile sui singoli quarter ma vedrà una stabilizzazione a fine anno."L'eccellenza operativa e la solidità economica rappresentano punti di forza strutturali della società", afferma l'Ad Monti, indicando che al netto dell'impatto del nuovo periodo regolatorio "tutti gli indicatori di bilancio restano eccellenti, in continuità con i numeri record del 2024. Inoltre, è confermata la capacità del business in termini di generazione di cassa, cresciuta di quasi il 90% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno". Ilpari a 53,5 milioni di euro, risultarispetto al primo semestre 2024."Con queste importanti performance, congiuntamente all'attenzione posta sull'efficienza nella gestione dei costi, siamo certi di poter chiudere l’anno con risultati superiori rispetto alle previsioni delineate nel Piano Industriale", afferma l'Ad. ENAV ha infatti: i nuovi obiettivi prevedonodi euro, in aumento rispetto ai 1.015 milioni inizialmente previsti nel Piano,di euro, in crescita rispetto ai 225 milioni,di euro rispetto ai 64 milioni di euro previsti nel Piano.