USA, ordini beni durevoli ottobre scendono più delle attese del 2,2% su mese

(Teleborsa) - Scendono più delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di ottobre 2025. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un calo del 2,2% su base mensile dopo il +0,7% del mese precedente (riviste al rialzo dal +0,5%). Gli analisti stimavano un -1,5%.

Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, fa segnare un -0,2%, rispetto al +0,8% del mese precedente (e previsioni per un +0,3%).

Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi sono scesi dell'1,5%, dopo il +0,1% precedente.

(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)
