USA, ordini beni durevoli ottobre scendono più delle attese del 2,2% su mese

(Teleborsa) - Scendono più delle attese gli ordinativi
di beni durevoli
americani nel mese di ottobre 2025
. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un calo del 2,2%
su base mensile dopo il +0,7% del mese precedente (riviste al rialzo dal +0,5%). Gli analisti stimavano un -1,5%.
Il dato "core
", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti
, fa segnare un -0,2%, rispetto al +0,8% del mese precedente (e previsioni per un +0,3%).
Se si esclude il settore della difesa
, gli ordinativi sono scesi dell'1,5%, dopo il +0,1% precedente.(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)