USA, ordini beni durevoli ottobre scendono più delle attese del 2,2% su mese

(Teleborsa) - Scendono più delle attese glidiamericani nel mese di. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato unsu base mensile dopo il +0,7% del mese precedente (riviste al rialzo dal +0,5%). Gli analisti stimavano un -1,5%.Il dato "", ossia al netto degli ordinativi del, fa segnare un -0,2%, rispetto al +0,8% del mese precedente (e previsioni per un +0,3%).Se si esclude il, gli ordinativi sono scesi dell'1,5%, dopo il +0,1% precedente.