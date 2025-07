Iveco, Persson: cessioni sono "notizie entusiasmanti e positive", benefici per tutti

Iveco Group

(Teleborsa) - "Quelle su Iveco Defence e Tata sono. Crediamo che questi sviluppi migliorino le prospettive a lungo termine con benefici per tutti gli stakeholder". Lo ha detto ildi, nella conference call che ha seguiti gli annunci sulle cessioni del business e sui risultati del secondo trimestre 2025.Sul fronte dei veicoli, Iveco e Tata Motors "sonoe avranno maggior capacità di investimento. Saranno preservati il footprint industriale e i dipendenti di Iveco, il processo di integrazione sarà fluido e di successo". Grazie all'operazione "Iveco crescerà, avrà accesso a diversi mercati e amplierà la gamma prodotti, con Tata Motors che si è impegnata a rispettare e preservare l'identità aziendale, i valori fondamentali e la cultura del gruppo, nonché i marchi e i loghi chiave. Inoltre, non prevede alcuna riduzione della forza lavoro del gruppo Iveco come conseguenza diretta dell'integrazione e la nostra sede centrale rimarrà a Torino, in Italia"., il board crede sia nel migliore interesse della società e che garantisca benefit per tutti gli stakeholder", ha risposto a una domanda sulle proposte ricevute.La vendita della divisione Defence acreerà invece "unterrestre, con le dimensioni e le capacità per competere a livello globale. Al termine dell'operazione, il gruppo Iveco intende distribuire il ricavato netto dell'operazione, soggetto ad aggiustamenti di chiusura, agli azionisti tramite un dividendo straordinario"."Questo accordo proietta il business della difesa del Gruppo Iveco nella sua giusta dimensione, contribuendo in modo determinante, al fianco di Leonardo, alla creazione di un player di livello mondiale focalizzato nelle attività di difesa terrestre - ha aggiunto - I nostri colleghi del settore Difesa, che hanno svolto un lavoro straordinario nello sviluppo di questo business, rispondendo alla crescente domanda sia di veicoli per la difesa terrestre che delle tecnologie che abbiamo sviluppato, entreranno a far parte di un".Riguardo la guidance, il CEO ha detto che "le previsioni finanziarie per l'intero anno sono statea causa della più lenta ripresa progressiva del settore nel secondo semestre nel segmento dei veicoli commerciali leggeri e delle incertezze macroeconomiche"."Nonostante la persistente bassa domanda del settore, l'acquisizione di ordini su base annua è positiva nel segmenti Truck, per il secondo trimestre consecutivo, confermando lo slancio e la progressiva percezione positiva della gamma - ha detto Persson -e si prevede un progressivo aumento delle consegne a terzi nel segmento Powertrain".Il numero uno di Iveco Group ha sottolineato che "stiamo, con ulteriori aree di miglioramento già individuate per incrementare ulteriormente i risparmi previsti per l'intero anno".