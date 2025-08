Campari: titolo ancora in rally, assist da analisti

Campari

Campari

FTSE MIB

azienda attiva nel settore beverage

(Teleborsa) - Si muove ancora in rialzo il titoloche conferma il buon andamento dell'avvio e passa di mano in forte guadagno del 7,23%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'rispetto all'indice.Le azioni ben impostate in avvio di contrattazioni, forti dei risultati semestrali annunciati ieri sera dopo al chiusura del mercato, trovano assist oggi dagli analisti.In particolare, peril giudizio è "Neutral" e il target price è fissato a 6,60 euro. Gli esperti divalutano il titolo "EqualWeight" con prezzo obiettivo a 6,20 ridotto rispetto ai 6,60 indicati in precedenza. Giudizio "Hold" dae tp a 5,7 euro.consiglia "buy" e indica come target di prezzo 7,50 euro.