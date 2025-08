Il Leonardo Express si rifà il look: una livrea ‘racconta’ la cultura del cibo italiano

(Teleborsa) - Un treno iconico per raccontare un patrimonio culturale, rivestito con una livrea speciale a sostegno della candidatura della cucina italiana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità dell’. Si tratta del nuovo design del, il diretto che collega in mezz’ora la Stazione di Roma Termini con l’Aeroporto di Fiumicino. Il treno è stato presentato al binario 1 della stazione di Roma Ostiense, e l’iniziativa è frutto di una collaborazione tra tra il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) e Ferrovie dello Stato.“Questo treno è il primo contatto con l'Italia per chi arriva, e l'ultimo per chi parte: è il mezzo con cui i turisti raggiungono il cuore della Capitale. Legarlo alla candidatura della cucina italiana significa unire accoglienza e cultura, trasporti e identità. - ha sottolineato il Presidente del Gruppo FS,- La veste grafica rinnovata che vediamo oggi si ispira a una delle più grandi ricchezze del nostro patrimonio: la cultura del cibo. Un patrimonio che non è fatto solo di sapori e prodotti, ma di saperi, tradizioni millenarie e persone che tramandano storie e valori da generazioni. Ferrovie dello Stato Italiane è orgogliosa di essere al fianco del Ministero in questa importante sfida e il treno, con la sua capacità di connettere i territori, non va più visto come un semplice mezzo di trasporto, ma diventa un ambasciatore del gusto italiano e della nostra identità”La livrea del Leonardo Express diventa così un biglietto da visita per milioni di viaggiatori, italiani e stranieri, che ogni anno attraversano il Paese. Ma anche uno strumento di sensibilizzazione, per sottolineare quanto la cucina italiana non sia solo gastronomia, ma cultura, socialità e memoria.“La nostra cucina ci racconta. Racconta le arti, la qualità, la ricerca e le contaminazioni che da millenni plasmano la nostra identità. È un patrimonio che diventa anche un valore economico concreto, perchè sostiene le nostre imprese, il turismo, la ristorazione, l'agricoltura, l'industria. È un motore di sviluppo e coesione, anche in un quadro mondiale particolarmente complesso”, ha commentato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste,La candidatura all'Unesco, sostenuta dal Masaf con il supporto del Ministero della Cultura, si fonda proprio sul valore conviviale, sociale e territoriale della cucina italiana, che unisce gesti, saperi e sapori tramandati nel tempo, differenti da regione a regione, ma uniti in un racconto collettivo. La decisione dell'Unesco è attesa per