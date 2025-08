Approvato il ddl Semplificazioni, Zangrillo: “meno burocrazia per cittadini e imprese”

(Teleborsa) - È stato, presentato dal ministro per la Pubblica amministrazione. Il provvedimento, spiega il Ministero, "con l’obiettivo di rendere più semplice, rapido ed efficace il rapporto tra cittadini, imprese e Pubblica amministrazione"."Si tratta di un, soprattutto alla luce del contesto economico e geopolitico che stiamo attraversando. Vogliamo ridurre gli ostacoli burocratici che rallentano l’attività di chi produce, investe e lavora in Italia. Con questo disegno di leggesemplificando la vita quotidiana delle imprese e sostenendo la competitività del nostro sistema economico", ha dichiarato Zangrillo.Il testo, sottolinea il Ministero, è il, costruito attraverso un confronto con amministrazioni centrali e territoriali, associazioni di categoria, rappresentanti del mondo produttivo e cittadini. "Quello che stiamo portando avanti è– ha aggiunto il ministro – un approccio che sta producendo risultati concreti: ad oggi".Il disegno di legge interviene in quattro ambiti principali:Tra le misure più significative, l’introduzione del principio once only per le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro: le Pubbliche amministrazioni non potranno più richiedere dati e documenti già in possesso di altre amministrazioni. Prevista anche una misura a sostegno del sistema ITS Academy, che consentirà di stipulare convenzioni con le imprese per permettere ai dipendenti con esperienza professionale di contribuire all’erogazione dei percorsi formativi."Con questo provvedimento – ha concluso Zangrillo –Continueremo a lavorare per costruire un’amministrazione più semplice, efficiente e vicina a chi vive e lavora in questo Paese. Le prossime misure sono già pronte: andiamo avanti con concretezza e visione".