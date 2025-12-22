Credem, leasing raggiunge stipulato record: oltre 891 milioni di euro (+12% a/a)

(Teleborsa) - Credemleasing,
società guidata dal direttore generale Gabriele Decò
che opera su tutto il territorio nazionale attraverso 18 filiali e la rete distributiva del Gruppo Credem
, prosegue la sua attività a sostegno delle imprese con uno stipulato di 891 milioni di euro (+12% a/a) a fronte di 4.157 nuovi contratti.
A fine settembre 2025, la società registra un incremento dei crediti netti (+3,2% a/a)
ed un margine di intermediazione pari a 62 milioni di euro, con un aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La redditività si traduce in un ROE annualizzato del 11%. I crediti deteriorati lordi rappresentano l'1,48% del totale degli impieghi, in ulteriore diminuzione rispetto al dato di fine 2024 (1,56%), e il grado di copertura dei crediti NPL si attesta al 43,8%. L'utile netto pari a 30 milioni di euro (+2,6% a/a), in incremento rispetto al dato dei primi nove mesi del 2024.
"I risultati raggiunti confermano la solidità di Credemleasing e le sinergie con il Gruppo Credem, nonostante un panorama economico complesso in cui le aziende devono affrontare sfide difficili come l'incertezza sui dazi, i costi dell'energia, la difficoltà a trovare personale qualificato e la rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale – ha dichiarato Gabriele Decò, Direttore Generale di Credemleasing
–. Il merito è tutto delle nostre persone che con passione stanno portando avanti la trasformazione digitale e si stanno adattando con successo al nostro nuovo modello organizzativo (Teal), basato su maggiore autonomia e responsabilità".
La società mantiene il suo impegno sui temi della digitalizzazione
attraverso lo sviluppo di un piano di innovazione strategica, del rafforzamento delle partnership commerciali e delle tematiche ESG (Environmental, Social, and Governance) per accompagnare le imprese clienti nel percorso di transizione energetica offrendo soluzioni dedicate per beni ad elevate prestazioni, nello specifico fotovoltaico, auto green e immobili in classe energetica A/B. In particolare, nel corso dei primi nove mesi del 2025, Credemleasing
ha lanciato un nuovo strumento che permette di rendere più efficiente il processo di erogazione del leasing (CRM - Customer Relationship Management), migliorando la collaborazione sia con Credem che con i partner esterni.
Inoltre, la società sta rinnovando la procedura di gestione delle pratiche elettroniche di affidamento (PEF)
insieme al Gruppo Credem per approvare le richieste di credito più velocemente, sfruttando anche sistemi automatici di Credit Scoring. Da settembre è operativo il nuovo repository statistico (LEASEBOARD): uno strumento che, garantendo un'elevata qualità del dato attraverso logiche automatiche di scarto in caso di inesattezza di informazioni e con verifiche manuali, accelera l'evoluzione di Credemleasing in una data driven company.
Per quanto riguarda il fronte commerciale, prosegue il progressivo ampliamento e la diversificazione dell'offerta, con il potenziamento delle attività di creazione e sviluppo commerciale delle reti terze. In particolare, prosegue il programma di Vendor leasing finanziario
che ha raggiunto ormai 50 convenzionamenti attivi e rappresenta un canale strategico per la crescita della base clienti.