Credem, leasing raggiunge stipulato record: oltre 891 milioni di euro (+12% a/a)

(Teleborsa) -società guidata dalche opera su tutto il territorio nazionale attraverso 18 filiali e la rete distributiva del, prosegue la sua attività a sostegno delle imprese con uno stipulato di 891 milioni di euro (+12% a/a) a fronte di 4.157 nuovi contratti.A fine settembre 2025,ed un margine di intermediazione pari a 62 milioni di euro, con un aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La redditività si traduce in un ROE annualizzato del 11%. I crediti deteriorati lordi rappresentano l'1,48% del totale degli impieghi, in ulteriore diminuzione rispetto al dato di fine 2024 (1,56%), e il grado di copertura dei crediti NPL si attesta al 43,8%. L'utile netto pari a 30 milioni di euro (+2,6% a/a), in incremento rispetto al dato dei primi nove mesi del 2024."I risultati raggiunti confermano la solidità di Credemleasing e le sinergie con il Gruppo Credem, nonostante un panorama economico complesso in cui le aziende devono affrontare sfide difficili come l'incertezza sui dazi, i costi dell'energia, la difficoltà a trovare personale qualificato e la rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale – ha dichiarato–. Il merito è tutto delle nostre persone che con passione stanno portando avanti la trasformazione digitale e si stanno adattando con successo al nostro nuovo modello organizzativo (Teal), basato su maggiore autonomia e responsabilità".La società mantiene il suo impegno sui temi dellaattraverso lo sviluppo di un piano di innovazione strategica, del rafforzamento delle partnership commerciali e delle tematiche ESG (Environmental, Social, and Governance) per accompagnare le imprese clienti nel percorso di transizione energetica offrendo soluzioni dedicate per beni ad elevate prestazioni, nello specifico fotovoltaico, auto green e immobili in classe energetica A/B. In particolare, nel corso dei primi nove mesi del 2025,ha lanciato un nuovo strumento che permette di rendere più efficiente il processo di erogazione del leasing (CRM - Customer Relationship Management), migliorando la collaborazione sia con Credem che con i partner esterni.Inoltre, la società sta rinnovando la procedura diinsieme al Gruppo Credem per approvare le richieste di credito più velocemente, sfruttando anche sistemi automatici di Credit Scoring. Da settembre è operativo il nuovo repository statistico (LEASEBOARD): uno strumento che, garantendo un'elevata qualità del dato attraverso logiche automatiche di scarto in caso di inesattezza di informazioni e con verifiche manuali, accelera l'evoluzione di Credemleasing in una data driven company.Per quanto riguarda il fronte commerciale, prosegue il progressivo ampliamento e la diversificazione dell'offerta, con il potenziamento delle attività di creazione e sviluppo commerciale delle reti terze. In particolare, prosegue ilche ha raggiunto ormai 50 convenzionamenti attivi e rappresenta un canale strategico per la crescita della base clienti.