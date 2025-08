Meloni: "Oggi in CdM misure per Umbria e Marche"

(Teleborsa) -il Consiglio dei ministri di oggi approverà la norma che consente di allargare la zona economica speciale anche alla Regione Marche e alla Regione Umbria". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni presentando ad Ancona, lunedì, gli interventi del governo per le Marche.Ad accogliere la premier all'auditorium Tamburi il presidente della Regione,che ha riconosciuto al governo "che "ha visto un'accelerazione che consente la ricostruzione di abitazioni ma anche di rigenerazione e recupero degli anni in cui le comunità sono fuori dalle loro case e dalla quotidianità".Altro motivo di plauso al governo, Acquaroli lo riscontra nel post alluvione 2022: "non era la prima volta che capitava ma quello che abbiamo visto è la risposta unica del nostro governo che ci ha consentito di dare ristoro a famiglie e imprese e messa in sicurezza dei territori per la ricostruzione e per la progettazione di interventi per mitigazione il rischio, e per dare serenità e certezze alla popolazione".Salvini, durante il suo messaggio, ha dichiarato che "il centrodestra vincerà nelle Marche non per l'inchiesta di cui ci interessa men che zero" ma perché "iHa quindi annunciato che mercoledì mattina alle 12.30 ci sarà l'approvazione del progetto definitiv