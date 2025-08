Marche e Umbria nella Zes unica

(Teleborsa) - Ilha approvato, con, un. La proposta, avanzata dallae dalamplia l’area dellaunica per il Mezzogiorno, includendo le due regioni italiane in transizione individuate dall’ordinamento europeo.Grazie a questo intervento, anchegià previste per l’Abruzzo.documento triennale che definisce politiche di sviluppo, settori da rafforzare, investimenti prioritari e interventi mirati, con particolare attenzione alla riconversione industriale e alla transizione energetica, in coerenza con Pnrr e fondi europei.Il provvedimento stabilisce inoltre cheper l’acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e beni immobili strumentali, possano, in conformità alla normativa UE sugli aiuti di Stato, con procedure semplificate per l’accesso all’agevolazione.Infine, i progetti economici, industriali, produttivi e logistici da realizzare nei due territori, anche se già avviati,, riducendo tempi e passaggi burocratici per l’avvio delle attività.