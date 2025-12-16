ZES e ZLS strumenti di politica economica. Crescita collegata a rating, investimenti e lavoro

(Teleborsa) - La crescita dell'economia italiana
dipende dalla solidità dei conti pubblici
, dalla capacità di attrarre investimenti
e dalla creazione di occupazione stabile
. E quanto emerso dall’iniziativa promossa da UGL Latina
sul tema "ZES e ZLS: costruiamo il domani. Opportunità di sviluppo e prospettive per il lavoro".
Al centro dell'evento un confronto diretto tra istituzioni, parti sociali e imprese
. A moderare i lavori il giornalista Egidio Fia
. In apertura i saluti istituzionali del Sindaco Matilde Eleonora Celentano
e, da remoto, dei senatori Nicola Calandrini e Claudio Durigon.
Il cuore del dibattito è stato l’intervento di Armando Valiani
, Segretario Regionale UGL Lazio
, che ha impostato l’analisi su un asse tipicamente finanziario: credibilità delle istituzioni e sostenibilità economica
dello sviluppo. "La recente promozione del rating da parte di Moody’s e l’incremento di 55 milioni di euro destinati al welfare - sottolinea Valiani - rappresentano due segnali forti e chiari. Da un lato il rafforzamento della solidità dei conti pubblici, dall’altro una scelta che rimette al centro coesione sociale e lavoro".
Secondo le stime dei mercati finanziari, un miglioramento del merito creditizio
può tradursi in una riduzione del costo del debito compresa tra lo 0,2% e lo 0,4%
, liberando risorse per investimenti e aumentando l’attrattività del territorio. "Una Regione più solida finanziariamente riduce il rischio percepito dagli investitori e migliora l’accesso al credito per il sistema economico locale", ha affermato Valiani.
Sul fronte sociale, l’aumento delle risorse destinate al welfare
– pari a oltre il 5% della spesa regionale di settore – viene letto come un fattore di stabilizzazione economica
: "La coesione sociale incide direttamente sulle decisioni di investimento, soprattutto nei territori che vogliono competere sul medio-lungo periodo".
Il ragionamento è poi entrato nel merito degli strumenti operativi
, con particolare attenzione alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)
. "La ZLS è oggi lo strumento più immediatamente utilizzabile. In una fase in cui la ZES non ha ancora un indirizzo pienamente definito a livello nazionale ed europeo, la ZLS può incidere concretamente su tempi e costi degli investimenti
".
Secondo le analisi disponibili, i regimi di semplificazione amministrativa possono ridurre i tempi
autorizzativi dal 30% al 50%
, con un impatto diretto sul time to market e sul rendimento atteso dei capitali investiti. Esperienze analoghe mostrano che tali strumenti possono favorire un incremento degli investimenti
produttivi compreso tra il 10% e il 20%,
con effetti positivi su export, logistica e filiere industriali.
Il confronto è proseguito con gli interventi di Antonio Di Rocco
(ANCI Lazio), Ivan Simeone
(Confesercenti Latina), Ivan Vento
(Segretario UGL Latina) e Tiziana Vona
(Presidente Unindustria Latina ad interim), che hanno richiamato l’attenzione su infrastrutture, certezza normativa e semplificazione come veri e propri asset economici.
A chiudere i lavori è stato Luigi Ulgiati
, Vice Segretario Generale UGL: "ZES e ZLS sono strumenti di politica economica prima ancora che industriale
. Ridurre la burocrazia significa ridurre i costi impliciti per le imprese
e aumentare la capacità di trasformare la crescita in occupazione". Le stime più accreditate indicano infatti che ogni aumento dell’1% degli investimenti
produttivi locali può generare una crescita occupazionale tra lo 0,3% e lo 0,5%,
soprattutto nei settori logistico, manifatturiero e agroindustriale.