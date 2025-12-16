ZES e ZLS strumenti di politica economica. Crescita collegata a rating, investimenti e lavoro

(Teleborsa) -dipende dalla, dalla capacità die dalla creazione di. E quanto emerso dall’iniziativa promossa dasul tema "ZES e ZLS: costruiamo il domani. Opportunità di sviluppo e prospettive per il lavoro".Al centro dell'evento un. A moderare i lavori il giornalista. In apertura i saluti istituzionali dele, da remoto, dei senatori Nicola Calandrini e Claudio Durigon.Il cuore del dibattito è stato l’intervento di, Segretario Regionale, che ha impostato l’analisi su un asse tipicamente finanziario:dello sviluppo. "La recente promozione del rating da parte di Moody’s e l’incremento di 55 milioni di euro destinati al welfare - sottolinea Valiani - rappresentano due segnali forti e chiari. Da un lato il rafforzamento della solidità dei conti pubblici, dall’altro una scelta che rimette al centro coesione sociale e lavoro".Secondo le stime dei mercati finanziari, unpuò tradursi in una, liberando risorse per investimenti e aumentando l’attrattività del territorio. "Una Regione più solida finanziariamente riduce il rischio percepito dagli investitori e migliora l’accesso al credito per il sistema economico locale", ha affermato Valiani.Sul fronte sociale,– pari a oltre il 5% della spesa regionale di settore – viene letto come un: "La coesione sociale incide direttamente sulle decisioni di investimento, soprattutto nei territori che vogliono competere sul medio-lungo periodo".Il ragionamento è poi entrato nel merito degli, con particolare attenzione alle. "La ZLS è oggi lo strumento più immediatamente utilizzabile. In una fase in cui la ZES non ha ancora un indirizzo pienamente definito a livello nazionale ed europeo, la ZLS".Secondo le analisi disponibili, iautorizzativi, con un impatto diretto sul time to market e sul rendimento atteso dei capitali investiti. Esperienze analoghe mostrano che tali strumenti possono favorire unproduttivi compresocon effetti positivi su export, logistica e filiere industriali.Il confronto è proseguito con gli interventi di(ANCI Lazio),(Confesercenti Latina),(Segretario UGL Latina) e(Presidente Unindustria Latina ad interim), che hanno richiamato l’attenzione su infrastrutture, certezza normativa e semplificazione come veri e propri asset economici.A chiudere i lavori è stato, Vice Segretario Generale UGL: "ZES e ZLS sono. Ridurre la burocrazia significae aumentare la capacità di trasformare la crescita in occupazione". Le stime più accreditate indicano infatti che ogniproduttivi locali può generare unasoprattutto nei settori logistico, manifatturiero e agroindustriale.