Dl Economia: governo incassa la fiducia. Ripreso esame odg alla Camera, poi voto finale

(Teleborsa) - Con 200 voti favorevoli e 117 voti contrari e 5 gli astenuti è arrivato ieri il via libera della Camera dei deputati alla fiducia posta dal governo sulgià licenziato in prima lettura al Senato la scorsa settimana. Dalle 9 di questa mattina è in corso l'esame conclusivo del provvedimento che scade il prossimo 29 agosto è previsto oggi. Il voto finale è atteso entro la giornata di oggi.Il decreto contiene una serie dima anche la proroga dell'operatività dellafino al 2033.e con un ordine del giorno al decreto Economia in Aula alla Camera chiede un impegno del governo in questo senso. L'odg a prima firma di, è stato accolto con una riformulazione del governo. Il testo approvato prevede, compatibilmente con i vincoli di bilancio, l'impegno per il governo a "predisporre i necessari interventi normativi per l'eliminazione dell'imposta o a differirne ulteriormente l'entrata in vigore in vista di una successiva possibile eliminazione". Il decreto in discussione già prevede una sospensione dell'imposta fino a gennaio 2026. "Ringrazio il Governo per aver accolto il mio ordine del giorno al decreto economia che impegna l'esecutivo a intervenire sulla cosiddetta sugar tax. È un segnale importante per tutto il comparto agroalimentare italiano, che da anni denuncia i rischi di una misura dannosa per l'economia reale – ha dichiarato in una nota–. La battaglia contro la sugar tax è da sempre una priorità di Forza Italia perché difendere le nostre imprese significa difendere l'intera filiera produttiva, i posti di lavoro e la qualità del Made in Italy. Tassare le bibite zuccherate non è solo inutile sul piano della salute, ma rappresenta un colpo ingiusto a migliaia di aziende, spesso già in difficoltà a causa dell'aumento dei costi e del difficile contesto internazionale. Il nostro obiettivo è cancellare una volta per tutte questa tassa".Bocciato, invece, unche impegnava il governo ain Scozia. Il Pd ha annunciato, con Beppe Provenzano, il proprio voto a favore. L'odg ha avuto 110 voti a favore, 165 contrari e 10 si sono astenuti.