Il calendario societario 2026 di Ferragamo

(Teleborsa) - La Maison del lusso
ha comunicato il calendario
degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le conference call
per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria. Martedì 27/01/2026 CDA
: Esame dei Ricavi Preliminari 2025 Mercoledì 11/03/2026CDA
: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025Appuntamento
: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari Giovedì 23/04/2026 Assemblea
: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025 Giovedì 14/05/2026CDA
: Esame dei Ricavi al 31 marzo 2026Appuntamento
: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari Lunedì 03/08/2026CDA
: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026Appuntamento
: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari Martedì 20/10/2026CDA
: Esame dei Ricavi al 30 settembre 2026Appuntamento
: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari