Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 18:17
24.776 -1,42%
Dow Jones 18:17
47.999 -0,24%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

Il calendario societario 2026 di Ferragamo

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

Calendar, Finanza, Calendario annuale
Il calendario societario 2026 di Ferragamo
(Teleborsa) - La Maison del lusso ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.



Martedì 27/01/2026
CDA: Esame dei Ricavi Preliminari 2025

Mercoledì 11/03/2026
CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025
Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari

Giovedì 23/04/2026
Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025

Giovedì 14/05/2026
CDA: Esame dei Ricavi al 31 marzo 2026
Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari

Lunedì 03/08/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari

Martedì 20/10/2026
CDA: Esame dei Ricavi al 30 settembre 2026
Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari
Condividi
```