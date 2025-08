Donnet (Generali): su Natixis puntiamo a intesa vincolante dopo estate

Generali

(Teleborsa) - "Con Natixis abbiamo concluso la fase di consultazione dei sindacati e dei dipendenti e le discussioni stanno proseguendo. Penso che i prossimi passi saranno dopo l'estate". Lo ha detto il CEO di, durante la call con i giornalisti sui conti del primo semestre 2025, aggiungendo che "non c'è alcuna connessione tra la possibile operazione Mediobanca-Generali e la possibile operazione Natixis"."Per il momento, ha sottolineato il top manager, siamo concentrati nella discussione con la controparte, non è che oggi abbiamo un accordo definitivo sul tavolo. Quando ce l'avremo dopo l'estate potenzialmente si inizieranno i diversi processi autorizzativi", ha spiegato. "Avevamo firmato un memorandum of understanding che non era vincolante. Adesso l'obiettivo è, spero, di riuscire a firmare un contratto vincolante per entrambe le parti, ma non ci siamo ancora", ha aggiunto.