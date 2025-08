Interpump conferma stime, utile semestre a 117 milioni

Interpump

(Teleborsa) - Le vendite nette del primo semestre del 2025 disono state pari a € 1.076,9 milioni, in calo dell’1,7% rispetto ai € 1.095,7 milioni del corrispondente periodo del precedente esercizio (4,4% e 3,5% i cali rispettivamente a parità di perimetro e su base organica.L’ EBITDA è stato pari a € 249,5 milioni, in calo dell’1% rispetto ai € 252,0 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio 2024, ma con un’incidenza sulle vendite in miglioramento dal 23,0% al 23,2%.L'è stato pari a € 188,0 milioni, in calo del 3,8% rispetto ai € 195,3 milioni del primo semestre 2024 e con una incidenza sulle vendite pari al 17,5% (17,8% nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente): tale variazione riflette il calo di profittabilità precedentemente menzionato e l’aumento degli ammortamenti connesso al Piano di Investimento 2021-2023.consolidato di periodo è stato pari a € 117,3 milioni, in calo del 9,8% rispetto ai € 130,1 milioni del I Semestre 2024. L’utile per azione base è conseguentemente passato da € 1,209 del primo semestre 2024 a € 1,094 del primo semestre 2025.Al 30 giugno 2025 laè pari ai € 369,9 milioni rispetto ai € 486,5 milioni al 31 dicembre 20246. Gli investimenti sono stati pari a € 53,9 milioni, in significativa riduzione come precedentemente menzionato, gli acquisti di partecipazioni € 4,9 milioni7 e i dividendi pagati € 34,7 milioni; infine, la ripresa del Piano di Buy-back ha comportato l’esborso di € 16,6 milioni.