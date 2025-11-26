Edil San Felice, KT&Partners alza fair value e conferma Add

Edil San Felice

(Teleborsa) - KT&Partners ha incrementato aper azione (dai precedenti 5,1 euro) ilsu, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia quotato sul mercato Euronext Growth Milan, confermando la" visto l'upside potenziale del 16%.Gli analisti hanno, confermando le precedenti ipotesi di fatturato e margine, pur tenendo conto della fatturazione delle scorte WIP più lenta del previsto nelle previsioni di capitale circolante e PFN. Prevedono ancora un fatturato totale per il 2025 a 54,6 milioni di euro, con un percorso di crescita del fatturato previsto per gli anni successivi invariato rispetto alle stime precedenti. La proiezione per l'EBITDA per il 2025 è sostanzialmente confermata a 11,8 milioni di euro (con un margine del 21,7%), mentre sono mantenute le previsioni per gli anni successivi, con un margine EBITDA previsto tra il 21% e il 25%. Anche le stime finali sono sostanzialmente confermate, con un utile netto di 8,2 milioni di euro nel 2025 (margine netto del 15,1%).Hannoper l'esercizio 2025, prevedendo un miglioramento della posizione finanziaria netta di 5,1 milioni di euro (rispetto ai 3,3 milioni di euro stimati in precedenza), grazie alla monetizzazione dei crediti IVA e all'incasso dei contributi relativi alla costruzione del nuovo sito di Nola. Le ipotesi di generazione di cassa per gli anni successivi sono state ricalibrate in base alle nuove ipotesi di inventario WIP, con una liquidità netta prevista pari a 22,5 milioni di euro nell'esercizio 2028.