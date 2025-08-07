Milano 17:35
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Nasdaq-100 (0% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 continua gli scambi a 23.315,43 punti

L'indice dei tecnologici USA mostra un esiguo invariato alle 19:30 e passa di mano a 23.315,43 punti.
