Milano 17-dic
44.099 +0,25%
Nasdaq 17-dic
24.648 -1,93%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 17-dic
9.774 +0,92%
Francoforte 17-dic
23.961 -0,48%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (+0,16% alle 04:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai continua gli scambi a 3.876,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (+0,16% alle 04:48)
Shanghai mostra un esiguo +0,16% alle 04:48 e passa di mano a 3.876,4 punti.
Condividi
```