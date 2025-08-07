Milano 10:29
41.213 +0,50%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:29
9.140 -0,26%
Francoforte 10:29
24.169 +1,02%

Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,27%

Il FTSE MIB avvia la seduta a 41.120,53 punti

In breve, Finanza
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,27%, dopo aver aperto a 41.120,53 punti.
