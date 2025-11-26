Milano 9:58
42.754 +0,13%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 9:58
9.630 +0,21%
23.516 +0,22%

Il FTSE MIB avvia la seduta a 42.862,6 punti

Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,38%
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,38%, dopo aver aperto a 42.862,6 punti.
