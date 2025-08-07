Milano
10:30
41.217
+0,50%
Nasdaq
6-ago
23.315
0,00%
Dow Jones
6-ago
44.193
+0,18%
Londra
10:30
9.140
-0,26%
Francoforte
10:30
24.164
+1,00%
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 10.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Telecommunications
Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Telecommunications
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
07 agosto 2025 - 10.00
L'
Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni
crolla del 2,27%, scendendo fino a 348,97 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Telecommunications
Argomenti trattati
Eurozona
(86)
Titoli e Indici
Euro Stoxx Telecom
-1,34%
Altre notizie
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: luce verde per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Telecommunications