Ex Ilva: sindaco Taranto "non firmerò accordo di programma", stupore dal Mimit

(Teleborsa) - Nuovo capitolo nella ormai lunghissima. Il sindaco di Taranto Piero Bitetti, recependo le indicazioni dei capigruppo di maggioranza, ha annunciato "la propria contrarietà alla firma dell'accordo di programma proposto dal governo per l'ex Ilva di Taranto".I capigruppo di maggioranza "ritengono superflugaranzie per la città".Al sindaco si chiede diper l'ennesima sconvocazione del Consiglio comunale di Taranto, che era previsto stavolta per il giorno 11 agosto, come concordato in sede istituzionale. È dacontinuare a rinviare ogni decisione, disattendendo gli impegni assunti. Così si lede il principio costituzionale della leale collaborazione tra gli organi dello Stato, mettendo a rischio decine di migliaia di lavoratori", precisano fonti del Mimit in merito "al comunicato stampa della maggioranza del Comune di Taranto che annuncia la sconvocazione del Consiglio comunale previsto per il giorno 11, che avrebbe dovuto assumere decisioni - come più volte annunciato, anche in sede istituzionale - in merito all'accordo di programma interistituzionale per la piena decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico" dell'ex Ilva.