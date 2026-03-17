Edison, EDF propone ingresso in CdA di Anne Douineau

(Teleborsa) - Edison , società energetica italiana, ha reso note le proposte pervenute dall'azionista Transalpina di Energia (holding controllata dal gruppo francese EDF), titolare di una partecipazione pari al 99,473% del capitale con diritto di voto, relative alla nomina di tre amministratori e alla nomina del Collegio Sindacale, all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 30 marzo 2026.



I tre candidati proposti per il CdA sono: Bernard Fontana, Claude Laruelle, cooptati amministratori rispettivamente dal CdA del 12 giugno 2025 e del 29 ottobre 2025, e Anne Douineau.



I nominativi proposti per la carica di Sindaco Effettivo sono: Lorenzo Pozza, anche per la carica di Presidente, e Gabriele Villa (già Sindaci Effettivi) e Laura Zanetti; quelli per la carica di Sindaco Supplente: Silvano Corbella (già Sindaco Supplente), Mario Tagliaferri e Patrizia Albano (già Sindaco Supplente).

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