Presentazione ufficiale del TEF 2026: sostenibilità e innovazione al centro del dibattito

(Teleborsa) - Domani, mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 11, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in via Santa Maria in Via 37/A, Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione di TEF 2026 – Taranto Eco Forum, la cui quarta edizione è in programma il 21 e 22 maggio 2026 a Taranto.



L’incontro con la stampa sarà l’occasione per illustrare visione, obiettivi e contenuti della prossima edizione del Forum, che si conferma un appuntamento nazionale di confronto tra istituzioni, imprese, mondo della ricerca e stakeholder sui temi della sostenibilità ambientale, della rigenerazione e dell’innovazione. L’edizione 2026 si svilupperà attorno al titolo "La rigenerazione attiva e l’equilibrio del progresso a tutela del bene comune", con approfondimenti dedicati, tra gli altri, a bonifiche e biorisanamento, economia circolare, transizione energetica, risorsa idrica, blue economy, mobilità sostenibile, innovazione 4.0, intelligenza artificiale, cybersecurity, big data, ESG, sicurezza, formazione e re-skilling.



Ad aprire i lavori saranno Vito Felice Uricchio, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto e Direttore scientifico Taranto Eco Forum - CNR ITC, Patrick Poggi, Presidente Eurota ETS, e Silvia Paparella, General Manager RemTech Expo.



Sono inoltre previsti gli interventi di Vannia Gava, Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Giuseppina Picierno, Vicepresidente del Parlamento europeo; Dario Iaia, deputato e Responsabile unico del Contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto; Dora Di Francesco, dirigente del Servizio XVII del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Nino Tarantino, Ten. Col. CC e Sub Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale; Giovanni Gugliotti, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio; Ubaldo Pagano, Consigliere regionale Puglia e Presidente della I Commissione Bilancio e Programmazione. Completano il panel Piero Bitetti, Sindaco di Taranto; Massimo Clemente, Direttore del CNR ITC; Salvatore Toma, Presidente Confindustria Taranto; Fabio Greco, Presidente Confapi Taranto; Michelangelo Di Luozzo, Responsabile Raffineria Eni di Taranto. Modera Roberta Ammendola, giornalista RaiNews24.



La conferenza stampa di domani rappresenta un momento di avvicinamento alla quarta edizione del Taranto Eco Forum, e consentirà di presentare non solo l’impianto contenutistico e istituzionale dell’iniziativa, ma anche il network di soggetti che ne accompagna il percorso, a partire da ENI, main partner dell’edizione 2026.



Per prendere parte all’appuntamento è necessaria l’iscrizione attraverso il form dedicato.

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