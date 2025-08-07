Milano 12:59
Francoforte: andamento rialzista per Evonik Industries

(Teleborsa) - Avanza Evonik Industries, che guadagna bene, con una variazione del 3,22%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evonik Industries, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 16,65 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 17,18. Il peggioramento di Evonik Industries è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 16,3.

