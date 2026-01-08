Milano 14:00
Francoforte: si concentrano le vendite su Evonik Industries

(Teleborsa) - Rosso per Evonik Industries, che sta segnando un calo del 2,26%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Evonik Industries rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13,17 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12,84. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
