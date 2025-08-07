Francoforte: andamento sostenuto per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore della Mercedes
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,66%.
Il movimento della casa d'auto di Stoccarda
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 50,1 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 51,91. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 53,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)