Francoforte: andamento sostenuto per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore della Mercedes, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,66%.

Il movimento della casa d'auto di Stoccarda, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 50,1 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 51,91. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 53,71.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
