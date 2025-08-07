Milano 10:33
41.249 +0,58%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:33
9.143 -0,24%
Francoforte 10:33
24.167 +1,01%

Francoforte: vendite diffuse su Rheinmetall AG

Si muove in perdita il produttore di armamenti e componenti per automobili, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,32% sui valori precedenti.
