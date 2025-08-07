Milano 13:02
Germania, Produzione industriale (MoM) in giugno

Germania, Produzione industriale (MoM) in giugno
Germania, Produzione industriale in giugno su base mensile (MoM) -1,9%, in calo rispetto al precedente -0,1% (la previsione era -0,4%).

