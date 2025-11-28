Milano 27-nov
Giappone, Produzione industriale (MoM) in ottobre

Giappone, Produzione industriale (MoM) in ottobre
Giappone, Produzione industriale in ottobre su base mensile (MoM) +1,4%, in calo rispetto al precedente +2,6% (la previsione era -0,5%).

