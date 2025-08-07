Milano 10:34
Londra: andamento negativo per Glencore

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che passa di mano con un calo del 2,44%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Glencore, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Glencore, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,756 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 2,819 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,734.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
