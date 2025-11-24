Milano 13:37
42.263 -0,93%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:37
9.559 +0,21%
Francoforte 13:37
23.220 +0,56%

Londra: brillante l'andamento di Glencore
(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che guadagna bene, con una variazione del 2,52%.

La tendenza ad una settimana di Glencore è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,396 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,461. Il peggioramento di Glencore è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,358.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
