Londra: brillante l'andamento di Glencore

(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi
, che guadagna bene, con una variazione del 2,52%.
La tendenza ad una settimana di Glencore
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,396 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,461. Il peggioramento di Glencore
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,358.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)