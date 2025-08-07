Londra: movimento negativo per Next

società che vende abbigliamento e prodotti per la casa

Next

FTSE 100

Next

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,10%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 117,6 sterline con tetto rappresentato dall'area 120,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 116,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)