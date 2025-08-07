Londra: movimento negativo per Next

(Teleborsa) - Pressione sulla società che vende abbigliamento e prodotti per la casa
, che tratta con una perdita del 2,10%.
La tendenza ad una settimana di Next
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Next
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 117,6 sterline con tetto rappresentato dall'area 120,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 116,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)