Milano 13:03
41.239 +0,56%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:03
9.098 -0,72%
Francoforte 13:03
24.293 +1,54%

Londra: movimento negativo per Next

Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per Next
(Teleborsa) - Pressione sulla società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, che tratta con una perdita del 2,10%.

La tendenza ad una settimana di Next è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Next suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 117,6 sterline con tetto rappresentato dall'area 120,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 116,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```