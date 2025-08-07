New York: mette il turbo DoorDash

(Teleborsa) - Grande giornata per il leader americano delle consegne di pasti
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,80%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di DoorDash
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di DoorDash
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 279,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 260,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 298,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)