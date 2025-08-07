Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 19:34
23.298 -0,07%
Dow Jones 19:34
43.812 -0,86%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

New York: mette il turbo DoorDash

(Teleborsa) - Grande giornata per il leader americano delle consegne di pasti, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,80%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di DoorDash più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di DoorDash rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 279,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 260,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 298,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
