New York: positiva la giornata per Dow

(Teleborsa) - Avanza l'azienda che produce plastiche elaborate e di base
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,85%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dow
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Dow
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 21,52 USD. Prima resistenza a 22,01. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 21,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)