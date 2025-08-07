Milano 17:29
41.399 +0,95%
Nasdaq 17:32
23.411 +0,41%
Dow Jones 17:32
43.892 -0,68%
Londra 17:30
9.099 -0,72%
Francoforte 17:30
24.191 +1,11%

New York: positiva la giornata per Dow

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per Dow
(Teleborsa) - Avanza l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che guadagna bene, con una variazione dell'1,85%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dow, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Dow si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 21,52 USD. Prima resistenza a 22,01. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 21,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```