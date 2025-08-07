New York: sell-off per Ralph Lauren

maison statunitense

Ralph Lauren

S&P-500

Ralph Lauren

(Teleborsa) - Retrocede molto la, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,03%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 291,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 269,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 312,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)