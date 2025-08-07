Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 19:34
23.298 -0,07%
Dow Jones 19:34
43.812 -0,86%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

New York: sell-off per Ralph Lauren

Migliori e peggiori
New York: sell-off per Ralph Lauren
(Teleborsa) - Retrocede molto la maison statunitense, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,03%.

La tendenza ad una settimana di Ralph Lauren è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Ralph Lauren è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 291,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 269,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 312,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
