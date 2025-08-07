Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 21:27
23.284 -0,13%
Dow Jones 21:27
43.880 -0,71%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

New York: violenta contrazione per Zscaler

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Zscaler
Ribasso per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che tratta in perdita del 7,66% sui valori precedenti.
Condividi
```