Parigi: brillante l'andamento di Schneider Electric

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo industriale francese
, che avanza bene del 3,07%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Schneider Electric
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico della multinazionale dei prodotti elettrici
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 218,2 Euro con tetto rappresentato dall'area 223,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 214,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)