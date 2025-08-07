Milano 13:05
Parigi: brillante l'andamento di Schneider Electric

Parigi: brillante l'andamento di Schneider Electric
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo industriale francese, che avanza bene del 3,07%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Schneider Electric rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico della multinazionale dei prodotti elettrici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 218,2 Euro con tetto rappresentato dall'area 223,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 214,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
