Parigi: brillante l'andamento di Schneider Electric

gruppo industriale francese

CAC40

Schneider Electric

indice di Parigi

multinazionale dei prodotti elettrici

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 3,07%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 218,2 Euro con tetto rappresentato dall'area 223,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 214,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)