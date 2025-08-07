Milano 10:35
41.230 +0,54%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:35
9.140 -0,26%
Francoforte 10:35
24.156 +0,97%

Pesante sul mercato di Londra Hikma Pharmaceuticals

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di Londra Hikma Pharmaceuticals
(Teleborsa) - In forte ribasso la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari, che mostra un -6,48%.

La tendenza ad una settimana di Hikma Pharmaceuticals è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Hikma Pharmaceuticals mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 17,03 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 18,12. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
