Pesante sul mercato di Londra Hikma Pharmaceuticals

(Teleborsa) - In forte ribasso la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari
, che mostra un -6,48%.
La tendenza ad una settimana di Hikma Pharmaceuticals
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Hikma Pharmaceuticals
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 17,03 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 18,12. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)