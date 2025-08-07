Milano
17:29
41.399
+0,95%
Nasdaq
17:33
23.408
+0,40%
Dow Jones
17:33
43.874
-0,72%
Londra
17:30
9.099
-0,72%
Francoforte
17:30
24.191
+1,11%
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 17.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Pesante sul mercato di New York Eli Lilly
Pesante sul mercato di New York Eli Lilly
Migliori e peggiori
,
In breve
07 agosto 2025 - 16.10
Retrocede molto la
società farmaceutica statunitense
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 14,17%.
Condividi
Leggi anche
Eli Lilly scambia in rosso a New York
New York: perdite consistenti per Eli Lilly
New York: netto calo registrato da Eli Lilly
Pesante sul mercato di New York Emerson Electric
Argomenti trattati
New York
(460)
Titoli e Indici
Eli Lilly
-14,21%
Altre notizie
Pesante sul mercato di New York Newmont
Pesante sul mercato di New York Omnicom Group
Pesante sul mercato di New York FMC Corporation
Eventi e scadenze del 7 agosto 2025
Pesante sul mercato di New York Bio-Rad Laboratories
Pesante sul mercato di New York United Health