Piazza Affari: andamento sostenuto per De' Longhi

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big degli elettrodomestici
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,20%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di De' Longhi
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di elettrodomestici
rispetto all'indice.
Tecnicamente, De' Longhi
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 30,03 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,33. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)