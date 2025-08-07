Milano 13:07
41.260 +0,61%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:07
9.093 -0,77%
Francoforte 13:07
24.318 +1,65%

Piazza Affari: andamento sostenuto per De' Longhi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per De' Longhi
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big degli elettrodomestici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,20%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di De' Longhi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di elettrodomestici rispetto all'indice.


Tecnicamente, De' Longhi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 30,03 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,33. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```