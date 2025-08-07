Milano
13:07
41.260
+0,61%
Nasdaq
6-ago
23.315
0,00%
Dow Jones
6-ago
44.193
+0,18%
Londra
13:07
9.093
-0,77%
Francoforte
13:07
24.318
+1,65%
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 13.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: Fincantieri in forte calo
Piazza Affari: Fincantieri in forte calo
Migliori e peggiori
,
In breve
07 agosto 2025 - 12.30
Scende sul mercato il
principale complesso cantieristico al mondo
, che soffre con un calo del 4,01%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri
Piazza Affari: performance negativa per Fincantieri
Piazza Affari: scambi al rialzo per Fincantieri
Perde Fincantieri sul mercato di Piazza Affari
Argomenti trattati
Fincantieri
(24)
Titoli e Indici
Fincantieri
-4,01%
Altre notizie
Piazza Affari: in calo Fincantieri
Piazza Affari: calo per Fincantieri
Piazza Affari: in perdita Fincantieri
Fincantieri, quotazioni in calo a Piazza Affari
Piazza Affari: calo per Fincantieri
Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri