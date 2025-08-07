Milano 10:36
41.245 +0,57%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:36
9.139 -0,28%
Francoforte 10:36
24.165 +1,01%

Piazza Affari: giornata depressa per Leonardo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: giornata depressa per Leonardo
Composto ribasso per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, in flessione del 2,21% sui valori precedenti.
Condividi
```