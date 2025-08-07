Milano 13:07
41.260 +0,61%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:07
9.093 -0,77%
Francoforte 13:07
24.318 +1,65%

Piazza Affari: in calo D'Amico

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che mostra un decremento del 2,80%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di D'Amico più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di D'Amico rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,979 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,803. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,155.

