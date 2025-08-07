Milano
15:18
41.317
+0,75%
Nasdaq
6-ago
23.315
0,00%
Dow Jones
6-ago
44.193
+0,18%
Londra
15:18
9.103
-0,67%
Francoforte
15:18
24.323
+1,66%
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 15.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: positiva la giornata per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: positiva la giornata per l'indice dei titoli bancari in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
07 agosto 2025 - 15.00
Giornata di guadagni per il
comparto bancario a Piazza Affari
, che continua la giornata a 30.657,89 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: positiva la giornata per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: giornata depressa per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: giornata depressa per l'indice dei titoli bancari in Italia
Argomenti trattati
Piazza Affari
(408)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Banks
+1,38%
Altre notizie
In evidenza l'indice dei titoli bancari in Italia sul listino di Piazza Affari
Piazza Affari: giornata in lieve aumento per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: performance negativa per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: frazionale rialzo per l'indice dei titoli bancari in Italia
L'Indice dei titoli bancari in Italia in discesa a Piazza Affari