Milano 10:37
41.223 +0,52%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:37
9.139 -0,28%
Francoforte 10:37
24.157 +0,97%

Piazza Affari: scambi negativi per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi negativi per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Il Comparto del commercio in Italia perde lo 0,85%, continuando la seduta a 110.319,29 punti.
Condividi
```